Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

mavit
Автор: mavit Март 31, 2018 23:45

Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота


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Паводок в Алтайском крае

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Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

Минсельхоз Алтайского края сообщает об эвакуации крупного рогатого скота и птицы из подтопленных районов.

Сначала паводка из Краснощековского, Курьинского, Петропавловского, Смоленского и Солонешенского районов было вывезено более 3 тысяч голов скота. Между тем местные жители рассказывают о том, что немало животных унесло большой водой. 

Так, жители Усть-Калманского района, по данным Политсибру, лишились более 120 животных в результате паводка. В зоне подтопления оказались четыре села — Усть-Калманка, Огни, Михайловка и Верх-Слюдянка. Сначала талые воды стали затапливать Верх-Слюдянку, затем Михайловку.

«В Михайловке всех людей эвакуировали, было много погибших животных, порядка 120, но многих и спасли», — поделился глава районной администрации Павел Зиновьев.

Власти сообщают о своевременной эвакуации животных в Чарышском районе, в частности в селе Сентелек. Из села Усть-Козлиха, где сложилась наиболее тяжелая паводковая обстановка, вывезли на автомобилях более 1,5 тыс. голов КРС, более 300 овец. В Минселхозе отмечают, что своевременная эвакуация стала возможна благодаря разработанному в прошлом году плану проведения превентивных противопаводковых мероприятий. Так, были определены пункты размещения животных, а также места хранения кормов и т.д.

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

  • Из подтопленных районов Алтайского края эвакуировали 3 тысячи голов скота

    Чепуштанов Евгений

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mavit
Автор: mavit Март 31, 2018 23:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

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  • галина

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  • Татьяна

    Татьяна

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  • Gang

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