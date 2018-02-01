Из-за коммунальной аварии перекрыли улицу Юрина в Барнауле

В Барнаульском водоканале рассказали подробности коммунальной аварии

Улицу Юрина в Барнауле затопило 29 января из-за повреждения на водопроводе, сообщили в пресс-службе Барнаульского водоканала.

Коммунальная авария произошла в 12:30 в районе дома №205. По данным специалистов, диаметр образовавшегося на водопроводе повреждения составляет 300 мм.

На участке ул. Юрина — от ул. Малахова до С.-Западной — появилась наледь, и движение перекрыли. В настоящее время дорожные службы очищают проезжую часть ото льда.

Из-за ЧП несколько домов остались без воды. Водоснабжение ограничили в домах №221б, 225 на ул. Юрина, а также трех административных зданиях.