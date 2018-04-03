Из-за непогоды в районах Алтайского края увеличили группировку спасателей

Все материалы сюжета
Паводок в Алтайском крае
Из-за непогоды ожидается подтопление новых территорий
Группировку спасателей увеличили в Алтайском крае из-за прогнозируемых осадкой, в следствии чего может ухудшиться паводковая обстановка.
Из Красноярска, Екатеринбурга и Новосибирской области прибыли 75 спасателей. Группировка оснащена плавсредствами и беспилотниками.
На 23:00 29 марта вода не ушла из 467 жилых домов и 1825 приусадебных участков в Алтайском крае. В зоне подтопления находятся 40 населенных пунктов в Бийске и девяти районах Алтайского края.
Отметим, что всего было эвакуировано из-за паводка более 3 тысяч человек.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Дмитрий
Отличная статьяЧитать статью
-
Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
-
галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
-
Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
-
Gang
Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий