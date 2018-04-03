Из-за непогоды в районах Алтайского края увеличили группировку спасателей

mavit
Автор: mavit Апрель 3, 2018 05:45

Из-за непогоды в районах Алтайского края увеличили группировку спасателей


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Паводок в Алтайском крае

Из-за непогоды ожидается подтопление новых территорий

Из-за непогоды в районах Алтайского края увеличили группировку спасателей

Группировку спасателей увеличили в Алтайском крае из-за прогнозируемых осадкой, в следствии чего может ухудшиться паводковая обстановка.

Из Красноярска, Екатеринбурга и Новосибирской области прибыли 75 спасателей. Группировка оснащена плавсредствами и беспилотниками.

На 23:00 29 марта вода не ушла из 467 жилых домов и 1825 приусадебных участков в Алтайском крае. В зоне подтопления находятся 40 населенных пунктов в Бийске и девяти районах Алтайского края.

Отметим, что всего было эвакуировано из-за паводка более 3 тысяч человек. 

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mavit
Автор: mavit Апрель 3, 2018 05:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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