Как играть онлайн в зеркале казино Вулкан?

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В зеркале казино Вулкан есть служба безопасности. Она может просить игрока идентифицировать свою личность. Для этого нужно будет отослать сканы требуемых документов. Только после того, когда они будут отосланы, выигранные денежные призы будут поступать на электронный кошелёк или банковскую карточку игрока. Данный порядок есть в каждом казино онлайн интернет пространства.

После того, когда будут проверены документы, можно начать игру в казино Вулкан и для этого требуется сделать следующее:

** Нужно сначала перейти по сайту зеркала Вулкан.

** Следуя интерфейсу главного меню выбрать поле в котором нужно ввести логин и пароль.

** Убедиться, что все данные сохранились.

** Играть.

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