Как вскрыть замок: несколько простых способов

В жизни любого человека случается неприятный момент, когда вернувшись домой он понимает, что ключи от квартиры потеряны и теперь внутрь никак не попасть. Часто такое случается с ключами от сарая, гаража, которые не так тщательно оберегают.

Но не стоит отчаиваться – попробуйте обойтись собственными силами и попытайтесь вскрыть замок самостоятельно. Ведь в основном на каждой двери применяют штифтовый цилиндровый замок, а его достаточно легко вскрыть, если использовать отмычки, сделанные из подручных материалов.

Безусловно, сначала придётся повозиться, но по мере набора опыта это станет достаточно легко, но при этом потребуется много терпения. Ведь в любом деле необходим опыт, а вскрытие замков – это не та профессия, которой учат в школе. Необходимо вставить в скважину металлический стержень, который впоследствии нужно вращать до характерного щелчка, либо поворота механизма.

С чего нужно начинать.

1. Выясните устройство замка. Если механизм цилиндровый, то внутри корпуса замка вращается цилиндр. В закрытом состоянии цилиндр фиксируется при помощи пары штифтов, разделённых на 2 разные части. При вставлении ключа штифты двигаются вверх, позволяя при этом повернуть цилиндр.

2. Приобретите отмычки, в которые входит крючок и натяжитель.

3. Поместите натяжитель в самый низ замочной скважины.

4. Нужно понять, в какую сторону вращается цилиндр, с чем проблем возникнуть не должно.

5. Необходимо закрутить натяжитель в верном направлении и постоянно его удерживать.

6. Вставляйте отмычку в свободную верхнюю часть и прочувствуйте штифты, чтобы затем нажать на них кончиком крючка.

7. Нажимайте на все штифты и выталкивайте их, пока со всеми не разберётесь.

8. Продолжайте удерживать натяжитель, чтобы не дать отжатым штифтам упасть в цилиндр, иначе работу нужно будет начинать сначала.

9. С помощью натяжителя поверните цилиндр и открывайте замок.

Только учтите, что проведённые действия смогут дать результат в случае, если работа проводилась в правильном направлении. Если нет, то нужно будет оставить всю проделанную работу и начать сначала. Поэтому, чтобы не терять много времени впустую в самом начале правильно выберите направление поворота цилиндра в замке.