Коммунальная авария произошла на ул. Э. Алексеевой в Барнауле

mavit
Автор: mavit Декабрь 6, 2017 17:45

На месте происшествия работает аварийная бригада

Прорыв трубы холодного водоснабжения произошел на ул. Э. Алексеевой в Барнауле.

Повреждены сети в районе дома №76, они не стоят на балансе «Росводоканал Барнаул». Как сообщили АиФ-Алтай в пресс-службе предприятия, несмотря на это аварийная бригада работает на месте происшествия. О сроках завершения работ не сообщается.

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mavit
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