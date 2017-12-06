Коммунальная авария произошла на ул. Э. Алексеевой в Барнауле

На месте происшествия работает аварийная бригада

Прорыв трубы холодного водоснабжения произошел на ул. Э. Алексеевой в Барнауле.

Повреждены сети в районе дома №76, они не стоят на балансе «Росводоканал Барнаул». Как сообщили АиФ-Алтай в пресс-службе предприятия, несмотря на это аварийная бригада работает на месте происшествия. О сроках завершения работ не сообщается.