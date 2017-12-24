Лагерь выплатит барнаульцам 400 тысяч рублей за тяжелую травму их дочери

О том, что девочка сломала позвоночник, родителям не сообщили

Лагерь, в котором девочка получила перелом позвоночника, выплатит ее родителям 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В суде было установлено, что летом 2016 года девочка находилась в лагере на тренировочных спортивных сборах. В свободное время без присмотра тренера она забралась на спортивный снаряд без страховки и упала, получив компрессионный перелом трех позвонков грудного отдела позвоночника.

После этого девочке не стали вызывать скорую помощь, родителям тоже не сообщили о случившемся. Более того с переломом позвоночника девочка продолжала посещать тренировки по аэробике.

После лечения в стационаре ученица первого класса обучалась на дому, пропустив свой первый День знаний.