Машина с номерами Алтайского края упала с моста в Новосибирской области

Погибло четыре человека, в том числе ребенок
Автомобиль Honda серого цвета с номерами Алтайского края упал с моста в Новосибирской области 12 июня.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, авария произошла возле с. Криводановка в Новосибирском районе. Погибло четыре человека, в том числе малолетний ребенок.
По неофициальным данным, автомобиль заехал на дорожное ограждение, перевернулся и упал в воду с моста. За рулем была девушка.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
какой средний бал требуется ?Читать статью
-
Самвел
Какой средний бал?Читать статью
-
Мадина
КласснаЧитать статью
-
Я
Выпускник третьего класса средней школы статью писал? С русским языком явные проблемы.Читать статью
-
Иван
Супер)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий