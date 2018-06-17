Машина с номерами Алтайского края упала с моста в Новосибирской области

Погибло четыре человека, в том числе ребенок

Автомобиль Honda серого цвета с номерами Алтайского края упал с моста в Новосибирской области 12 июня.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, авария произошла возле с. Криводановка в Новосибирском районе. Погибло четыре человека, в том числе малолетний ребенок.

По неофициальным данным, автомобиль заехал на дорожное ограждение, перевернулся и упал в воду с моста. За рулем была девушка.