МЧС предупреждает о сильном ветре в Алтайском крае

В крае передают дожди с грозами

МЧС предупреждает о сильном ветре, дожде и грозах в Алтайском крае 10 сентября. Порывы будут достигать 20 м/с.

Из-за непогоды (туман, дожди) может усугубиться ситуация на дорогах. Водителей призывают соблюдать ПДД, скоростной режим. Пешеходам лучше держаться подальше от рекламных щитов, незакрепленных конструкций. Рекомендуется переждать непогоду в здании.

О том, как действовать при грозе, можно узнать из материала АиФ-Алтай.