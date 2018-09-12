МЧС предупреждает о сильном ветре в Алтайском крае

В крае передают дожди с грозами
МЧС предупреждает о сильном ветре, дожде и грозах в Алтайском крае 10 сентября. Порывы будут достигать 20 м/с.
Из-за непогоды (туман, дожди) может усугубиться ситуация на дорогах. Водителей призывают соблюдать ПДД, скоростной режим. Пешеходам лучше держаться подальше от рекламных щитов, незакрепленных конструкций. Рекомендуется переждать непогоду в здании.
О том, как действовать при грозе, можно узнать из материала АиФ-Алтай.
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