МЧС призывает алтайских водителей отказаться от поездок из-за гололеда

В Алтайском крае до 8 марта передано штормовое предупреждение
Автомобилистов призывают не отправляться в дальние поездки в ближайшие несколько дней из-за непогоды. До 8 марта в Алтайском крае из-за мокрого снега, сильного ветра и гололеда передано оперативное предупреждение.
В такую погоду риск попасть в ДТП очень велик. Поэтому ГУ МЧС по краю и Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой соблюдать ПДД, избегать резких маневров на дорогах. Лучше всего остаться дома. Предельно осторожными должны быть и пешеходы, особенно при пересечении проезжей части.
Отметим, в краевом центре только за утро 7 марта из-за гололеда произошло восемь аварий, в которых пострадали люди.
В Алтайском крае передают неустойчивую погоду со снегом и ветром
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
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Яша
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Зиновий
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Кирил
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