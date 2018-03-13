МЧС призывает алтайских водителей отказаться от поездок из-за гололеда

В Алтайском крае до 8 марта передано штормовое предупреждение

Автомобилистов призывают не отправляться в дальние поездки в ближайшие несколько дней из-за непогоды. До 8 марта в Алтайском крае из-за мокрого снега, сильного ветра и гололеда передано оперативное предупреждение.

В такую погоду риск попасть в ДТП очень велик. Поэтому ГУ МЧС по краю и Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой соблюдать ПДД, избегать резких маневров на дорогах. Лучше всего остаться дома. Предельно осторожными должны быть и пешеходы, особенно при пересечении проезжей части.

Отметим, в краевом центре только за утро 7 марта из-за гололеда произошло восемь аварий, в которых пострадали люди.

В Алтайском крае передают неустойчивую погоду со снегом и ветром

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