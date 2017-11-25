Методы уничтожения тараканов в квартире

Тараканы всегда неприятные гости у нас в квартире. Как же можно избавиться от них раз и навсегда? Естественно, перейдя по ссылке https://beztarakana.ru/ можно получить информацию о борьбе с насекомыми.

Конечно, существуют специальные средства против тараканов, однако они стоят дорого и к тому же иногда остывают специфический запах. Одним из самых эффективных и недорогих методов избавиться от насекомых – это применение обычной борной кислоты. Борную кислоту можно приобрести в аптеках за копейки. Этот порошок необходимо разбавлять водой и насыпать на уголках стен квартиры, в ванной комнате, на кухне и т.д. Борная кислота вызывает у тараканов зуд, они начинают мучиться, так что после этого, они больше не будут возвращаться.