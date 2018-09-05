Мошенник с сайта знакомств обманул 55-летнюю женщину в Алтайском крае

Мужчина пообещал сделать потерпевший «незабываемый подарок»

55-летняя жительница Камня-на-Оби поверила мошеннику с сайта знакомств, который пообещал сделать ей «незабываемый подарок». В итоге женщина лишилась более 20 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю, потерпевшая в течение двух недель переписывалась с мужчиной на сайте знакомств, после они стали общаться по телефону. Тогда-то мужчина и рассказал о «незабываемом подарке», получить который она может, если выполнит ряд операций в банкомате.

В итоге с ее карты была списана крупная сумма. Дозвониться же до абонента потерпевшая больше не смогла. Личность мошенника устанавливается.