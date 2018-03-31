Мужчина погиб в одном из подтопленных районов Алтайского края

В районе находятся следственные органы
Мужчину нашли в одном из подтопленных домов села Зеленый Дол Петропавловского района, об этом АиФ-Алтай сообщил заведующий отделом по делам ГО ЧС в Петропавловском районе Андрей Ожогин.
Инцидент произошел 27 марта. По словам Андрея Ожогина, о причинах смерти пока ничего не известно.
Обстоятельства произошедшего будут устанавливать следственные органы, которые уже находятся в районе.
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