Мужчина погиб в одном из подтопленных районов Алтайского края

В районе находятся следственные органы

Мужчину нашли в одном из подтопленных домов села Зеленый Дол Петропавловского района, об этом АиФ-Алтай сообщил заведующий отделом по делам ГО ЧС в Петропавловском районе Андрей Ожогин.

Инцидент произошел 27 марта. По словам Андрея Ожогина, о причинах смерти пока ничего не известно.

Обстоятельства произошедшего будут устанавливать следственные органы, которые уже находятся в районе.