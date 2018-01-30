Мужчина, устроивший массовое ДТП в Барнауле, не имел водительских прав

Он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения

Мужчина 1988 года рождения, устроивший массовое ДТП в Барнауле, не имел водительских прав и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Об этом АиФ-Алтай сообщили в городской ГИБДД.

ДТП произошло вечером 25 января на перекрестке пр. Ленина – ул. Молодежная. Водитель, управляя Mitsubishi Lancer, допустил столкновение с ГАЗ 31105 и Nissan Qashqai. В аварии никто не пострадал.

Очевидцы сообщали, что водитель совершил еще несколько ДТП, пытаясь скрыться от экипажа ГИБДД. Однако, в ведомстве эту информацию не подтвердили.