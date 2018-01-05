На Алтае 5-месячный ребенок скончался из-за совместного сна с матерью

Возбуждено уголовное дело

5-месяный ребенок скончался в Республике Алтай во время совместного сна с матерью. 31-летнюю жительницу Горно-Алтайска обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает региональное СУ СКР, 27 ноября 2017 года обвиняемая была пьяна, она положила ребенка рядом с собой и уснула. Во сне она случайно перекрыла младенцу доступ кислорода, ребенок скончался от асфиксии.

Возбуждено уголовное дело, следователи собирают доказательства вины женщины.