На Алтае брату и сестре вернули жилье, которого их лишили после смерти мамы

Женщина не успела оформить документы
Брату и сестре из Рубцовска вернули жилье, которого они лишились после смерти матери.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2010 году женщина родила второго ребенка и получила материнский капитал. Она купила в ипотеку квартиру в пер. Гражданском, выплатила долг, но при жизни не успела документально оформить право собственности и выделить доли жилья на детей, как того требует законодательство.
После вмешательства прокурора с квартиры сняли обременение, и дети смогли вступить в наследство.
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