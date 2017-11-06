На Алтае брату и сестре вернули жилье, которого их лишили после смерти мамы

Женщина не успела оформить документы

Брату и сестре из Рубцовска вернули жилье, которого они лишились после смерти матери.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2010 году женщина родила второго ребенка и получила материнский капитал. Она купила в ипотеку квартиру в пер. Гражданском, выплатила долг, но при жизни не успела документально оформить право собственности и выделить доли жилья на детей, как того требует законодательство.

После вмешательства прокурора с квартиры сняли обременение, и дети смогли вступить в наследство.