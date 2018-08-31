На Алтае бывший невролог за взятки подделывала документы призывникам

Женщина признала свою вину
Бывший врач-невролог осуждена за взятки от призывников в Алтайском крае, сообщает региональный СКР.
По данным следствия, в период с декабря 2016 по июнь 2017 гг. 49-летняя обвиняемая писала в медицинском заключении о том, что призывник не может проходить военную службу из-за наличия заболевания. За это она получала от родителей молодых людей вознаграждение в размере от 10 до 65 тысяч рублей. Соучастницей в преступлении была член военно-врачебной комиссии регионального Военного комиссариата, с которой она делилась деньгами.
Обвиняемая созналась в содеянном. Ее приговорили к 4 годам колонии. Ее подельницу ждет суд.
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