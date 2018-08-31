На Алтае бывший невролог за взятки подделывала документы призывникам

mavit
Автор: mavit Август 31, 2018 05:45

На Алтае бывший невролог за взятки подделывала документы призывникам

Женщина признала свою вину

На Алтае бывший невролог за взятки подделывала документы призывникам

Бывший врач-невролог осуждена за взятки от призывников в Алтайском крае, сообщает региональный СКР.

По данным следствия, в период с декабря 2016 по июнь 2017 гг. 49-летняя обвиняемая писала в медицинском заключении о том, что призывник не может проходить военную службу из-за наличия заболевания. За это она получала от родителей молодых людей вознаграждение в размере от 10 до 65 тысяч рублей. Соучастницей в преступлении была член военно-врачебной комиссии регионального Военного комиссариата, с которой она делилась деньгами.

Обвиняемая созналась в содеянном. Ее приговорили к 4 годам колонии. Ее подельницу ждет суд.

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mavit
Автор: mavit Август 31, 2018 05:45
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  • Алина

    Алина

    Здравствуйте, до какого числа идёт набор

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  • Алена

    Алена

    Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.

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  • алена

    алена

    до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??

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  • Evgen

    Evgen

    27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…

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  • где можно посмотреть результаты засисления?

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