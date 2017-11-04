На Алтае «черные лесорубы» начали заготовку сосен к Новому году

Несколько сельских жителей края задержаны за незаконную рубку деревьев
Сотрудники Минприроды выявили факт незаконной рубки деревьев в Алтайском крае. «Черные лесорубы» срубили более 50 новогодних деревьев.
Три ели срублены на территории Петеневского лесничества. По подозрению в незаконной рубке задержан житель села Залесово. По данным ведомства, мужчина использовал для заготовки ручную «ножовку».
В урочище Платовская дача «черные лесорубы» срубили 56 сосен. Как оказалось, преступления были совершены в разное время. Полиция установила личности троих подозреваемых. Ими оказались жители села Шульгин Лог.
Отметим, что в первом случае ущерб составил 4 714 рублей, во втором — 391 тысячу рублей. Гражданам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, юрлицам – от 200 до 300 тысяч рублей.
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