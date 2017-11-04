На Алтае «черные лесорубы» начали заготовку сосен к Новому году

mavit
Автор: mavit Ноябрь 4, 2017 11:45

На Алтае «черные лесорубы» начали заготовку сосен к Новому году

Несколько сельских жителей края задержаны за незаконную рубку деревьев

На Алтае «черные лесорубы» начали заготовку сосен к Новому году

Сотрудники Минприроды выявили факт незаконной рубки деревьев в Алтайском крае. «Черные лесорубы» срубили более 50 новогодних деревьев.

Три ели срублены на территории Петеневского лесничества. По подозрению в незаконной рубке задержан житель села Залесово. По данным ведомства, мужчина использовал для заготовки ручную «ножовку».

В урочище Платовская дача «черные лесорубы» срубили 56 сосен. Как оказалось, преступления были совершены в разное время. Полиция установила личности троих подозреваемых. Ими оказались жители села Шульгин Лог.

Отметим, что в первом случае ущерб составил 4 714 рублей, во втором — 391 тысячу рублей. Гражданам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, юрлицам – от 200 до 300 тысяч рублей.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Ноябрь 4, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    Умничка, успехов Настя во всем, в любви и в работе,вы достойна большего и качественного .

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Отличный посредник.

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.

    Читать статью
  • Екатерина

    Екатерина

    А какой проходной балл???

    Читать статью
  • Андрей

    Андрей

    Нравится статья

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии