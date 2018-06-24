На Алтае чуть не убили мужчину, защищавшего сестру от домашнего насилия

Мужчина был ранен в руку

25-летнего жителя Славгорода будут судить за попытку убийства брата своей возлюбленной, сообщает региональный СКР. Потерпевшему не только удалось спастись, но и отобрать оружие.

Согласно материалам дела, обвиняемому не нравилось, что брат его сожительницы вмешивается в их отношения. Как оказалось, мужчина часто избивал девушку, а ее родственник заступался за нее. В итоге 14 июня текущего года обвиняемый решил избавиться от защитника своей подруги. Он взял у местного фермера без спроса ружье, пришел домой, где гостил родственник, и несколько раз выстрелил в него. Потерпевшему удалось избежать серьезных ранений и забрать оружие.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Известно, что он ранее привлекался.