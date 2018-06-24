На Алтае чуть не убили мужчину, защищавшего сестру от домашнего насилия

Мужчина был ранен в руку
25-летнего жителя Славгорода будут судить за попытку убийства брата своей возлюбленной, сообщает региональный СКР. Потерпевшему не только удалось спастись, но и отобрать оружие.
Согласно материалам дела, обвиняемому не нравилось, что брат его сожительницы вмешивается в их отношения. Как оказалось, мужчина часто избивал девушку, а ее родственник заступался за нее. В итоге 14 июня текущего года обвиняемый решил избавиться от защитника своей подруги. Он взял у местного фермера без спроса ружье, пришел домой, где гостил родственник, и несколько раз выстрелил в него. Потерпевшему удалось избежать серьезных ранений и забрать оружие.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Известно, что он ранее привлекался.
Читайте также
- В Бийске увеличилось число пожаров из-за неправильной эксплуатации печей 0 18.Ноя
- При пожаре в частном доме под Новосибирском погибли четыре человека 0 05.Ноя
- Жителя Алтайского края посадят за убийство полуторагодовалого ребенка 0 23.Дек
- В Алтайском крае подготовили прогноз ЧС на июнь 0 28.Май
- От имени бийчанки написали объявление об оказании интимных услуг 0 23.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
какой средний бал требуется ?Читать статью
-
Самвел
Какой средний бал?Читать статью
-
Мадина
КласснаЧитать статью
-
Я
Выпускник третьего класса средней школы статью писал? С русским языком явные проблемы.Читать статью
-
Иван
Супер)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий