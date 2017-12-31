На Алтае директора и бухгалтера Комбината школьного питания судят за взятки

mavit
Автор: mavit Декабрь 31, 2017 17:45

На Алтае директора и бухгалтера Комбината школьного питания судят за взятки

По версии следствия, предприниматели платили им за заключение договоров

На Алтае директора и бухгалтера Комбината школьного питания судят за взятки

Директора и бухгалтера рубцовского «Комбината школьного питания» будут судить за взятки.

По данным следствия, с 2011 по 2017 год комбинат за вознаграждение определял «нужных» поставщиков продуктов. Предприниматели заплатили директору и бухгалтеру в общей сложности более 1 млн рублей.

В апреле 2017 года о преступных схемах стало известно сотрудникам по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Алтайскому краю. Было доказано 9 эпизодов получения взяток директором КШП, 5 эпизодов получения незаконного вознаграждения бухгалтером.

Уголовное дело направлено в суд, на имущество обвиняемых наложен арест для исполнения приговора.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 31, 2017 17:45
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