На Алтае до суда дошло дело об убийстве таксиста из ревности

mavit
Автор: mavit Август 28, 2018 17:45

На Алтае до суда дошло дело об убийстве таксиста из ревности

Преступление было совершено на почве ревности

На Алтае до суда дошло дело об убийстве таксиста из ревности

Суд рассмотрит дело об убийстве таксиста, совершенном возле одного из садоводств Новоалтайска. На скамье подсудимых – 56-летний мужчина, который, как и потерпевший, состоял в близких отношениях с одной и той же женщиной.

По версии следствия, именно ревность стала мотивом для совершения преступления.

В 2016 году подозреваемый состоял в близких отношениях с соседкой по садоводству. Мужчина знал, что новая возлюбленная сожительствует с 43-летним барнаульцем, который работал таксистом и часто заезжал к ней на дачу.

В июле 2017 года таксист узнал об отношениях «на стороне» и вызвал соперника на разговор.

Подозреваемый взял на встречу незаконно приобретенное оружие и застрелил мужчину, а затем нанес ему несколько ножевых ранений. В ходе следствия он утверждал, что всего лишь защищался, но собранные доказательства позволили отправить дело в суд.

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mavit
Автор: mavit Август 28, 2018 17:45
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