На Алтае двух братьев судят за жестокое убийство четырех человек

mavit
Автор: mavit Апрель 12, 2018 05:45

На Алтае двух братьев судят за жестокое убийство четырех человек

Завершено расследование громкого дела

На Алтае двух братьев судят за жестокое убийство четырех человек

Двух братьев из Егорьевского района Алтайского края судят за жестокое убийство четырех человек.

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, 3 мая 2017 года 30- и 27-летний обвиняемые приехали на территорию базы по приему плодов и ягод и зашли во времянку, в которой жили рабочие. По версии следствия, обвиняемые нанесли четверым мужчинам ножевые ранения, а затем облили их горючей жидкостью и подожгли. Потерпевших доставили в больницу, но они скончались от травм.

Обвиняемые хотели наказать мужчин, которые, по их предположению, обидели супругу одного из братьев.

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mavit
Автор: mavit Апрель 12, 2018 05:45
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