На Алтае экс-полицейского из Новосибирска обвиняют в мошенничестве

Обвиняемый находится под стражей
Бывшего сотрудника полиции Новосибирска задержали в Алтайском крае по подозрению в покушении на мошенничество. Ему предъявлено обвинение.
По данным регионального СКР, в июне текущего года сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями предложил барнаульцу, которого подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, сделку. За взятку в размере 300 тысяч рублей он обещал прекратить в отношении него проверки. Во время получения части денег его задержали.
Полицейский был уволен из ОВД по отрицательным мотивам и заключен под стражу. Расследование продолжается.
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Анастасия
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ADRON
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