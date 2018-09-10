На Алтае экс-полицейского из Новосибирска обвиняют в мошенничестве

Обвиняемый находится под стражей

Бывшего сотрудника полиции Новосибирска задержали в Алтайском крае по подозрению в покушении на мошенничество. Ему предъявлено обвинение.

По данным регионального СКР, в июне текущего года сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями предложил барнаульцу, которого подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, сделку. За взятку в размере 300 тысяч рублей он обещал прекратить в отношении него проверки. Во время получения части денег его задержали.

Полицейский был уволен из ОВД по отрицательным мотивам и заключен под стражу. Расследование продолжается.