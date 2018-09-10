На Алтае экс-полицейского из Новосибирска обвиняют в мошенничестве

mavit
Автор: mavit Сентябрь 10, 2018 05:45

На Алтае экс-полицейского из Новосибирска обвиняют в мошенничестве

Обвиняемый находится под стражей

На Алтае экс-полицейского из Новосибирска обвиняют в мошенничестве

Бывшего сотрудника полиции Новосибирска задержали в Алтайском крае по подозрению в покушении на мошенничество. Ему предъявлено обвинение.

По данным регионального СКР, в июне текущего года сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями  предложил барнаульцу, которого подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, сделку.  За взятку в размере 300 тысяч рублей он обещал прекратить в отношении него проверки.  Во время получения части денег его задержали.

Полицейский был уволен из ОВД по отрицательным мотивам и заключен под стражу. Расследование продолжается.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 10, 2018 05:45
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