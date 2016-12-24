На Алтае группа лиц по уголовному делу «Изумрудной страны» пойдет под суд

Александр
Автор: Александр Декабрь 24, 2016 22:46

На Алтае группа лиц по уголовному делу «Изумрудной страны» пойдет под суд

Обвинение предъявлено бывшему руководителю агрохолдинга и его сотрудникам, а также бывшим руководителям банка.

На Алтае группа лиц по уголовному делу «Изумрудной страны» пойдет под суд

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывших руководителей «Россельхозбанка» и главы ассоциации «Изумрудная страна» и ее подчиненных, которых обвиняют в миллиардных хищениях, сообщает прокуратура.

К фигурантам дела заявлен иск в размере более 1,5 млдр рублей.

Напомним, в 2008 году агрохолдинг «Изумрудная страна», который включал в себя десятки предприятий по всему Алтайскому краю, в результате мошеннических действий руководителей алтайского отделения «Россельхозбанка» получил кредит в размере 20 млрд рублей. Пособником по данному делу выступила экс-глава ассоциации.

В 2012 году было возбуждено уголовное дело.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 24, 2016 22:46
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