На Алтае группа лиц присвоила 40 млн рублей при утилизации опасных отходов

Природоохранная прокуратура требует рекультивировать заражённый участок земли

Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве и нарушении правил утилизации опасных отходов, повлёкших за собой загрязнение окружающей среды, сообщает старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ Олеся Назарова.

Прокуратурой установлено, что в 2016 году АО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» заключило с юридическим лицом, прошедшим все необходимые конкурсные процедуры, договор на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и захоронению опасных отходов. По договору, все отходы предприятия должны были быть утилизированы на специальном полигоне в Томской области.

Далее, юридическое лицо, совместно с двумя подельниками, наладили фиктивный документооборот о надлежащем захоронении опасных веществ на томском полигоне.

Следствие же установило, что опасные отходы так и не были доставлены в предназначенное место, а были складированы на земельном участке в Алтайском крае. Факт нарушения был выявлен Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой во время проведения поверки в рамках федерального законодательства о безопасности окружающей среды.

Природоохранная прокуратура выдвинула требование о рекультивации земельного участка, загрязнённого опасными отходами.

Уголовное дело направлено в Бийский городской суд Алтайского края.