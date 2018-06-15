На Алтае группа лиц присвоила 40 млн рублей при утилизации опасных отходов

mavit
Автор: mavit Июнь 15, 2018 05:45

На Алтае группа лиц присвоила 40 млн рублей при утилизации опасных отходов

Природоохранная прокуратура требует рекультивировать заражённый участок земли

На Алтае группа лиц присвоила 40 млн рублей при утилизации опасных отходов

Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве и нарушении правил утилизации опасных отходов, повлёкших за собой загрязнение окружающей среды, сообщает старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ Олеся Назарова.

Прокуратурой установлено, что в 2016 году АО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» заключило с юридическим лицом, прошедшим все необходимые конкурсные процедуры, договор на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и захоронению опасных отходов. По договору, все отходы предприятия должны были быть утилизированы на специальном полигоне в Томской области.

Далее, юридическое лицо, совместно с двумя подельниками, наладили фиктивный документооборот о надлежащем захоронении опасных веществ на томском полигоне.

Следствие же установило, что опасные отходы так и не были доставлены в предназначенное место, а были складированы на земельном участке в Алтайском крае. Факт нарушения был выявлен Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой во время проведения поверки в рамках федерального законодательства о безопасности окружающей среды.

Природоохранная прокуратура выдвинула требование о рекультивации земельного участка, загрязнённого опасными отходами.

Уголовное дело направлено в Бийский городской суд Алтайского края.

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mavit
Автор: mavit Июнь 15, 2018 05:45
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