На Алтае мать будут судить за гибель 2-летнего ребенка на пожаре

mavit
Автор: mavit Март 16, 2018 05:45

На Алтае мать будут судить за гибель 2-летнего ребенка на пожаре

Женщина оставила малолетних детей без присмотра

На Алтае мать будут судить за гибель 2-летнего ребенка на пожаре

32-летнюю жительницу Ельцовского района будут судить за гибель ее 2-летнего ребенка при пожаре.

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, 20 декабря 2017 года мать оставила малолетних детей без присмотра. Младший ребенок добрался до зажигалки и поджег мягкую игрушку. В результате в доме произошел пожар. Сосед вынес детей из огня, но спасти удалось только 5-летнего ребенка. Он попал в больницу с отравлением продуктами горения.

По версии следствия, в гибели 2-летнего ребенка виновата его мать, допустившая преступную небрежность.

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mavit
Автор: mavit Март 16, 2018 05:45
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