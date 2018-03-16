На Алтае мать будут судить за гибель 2-летнего ребенка на пожаре

Женщина оставила малолетних детей без присмотра

32-летнюю жительницу Ельцовского района будут судить за гибель ее 2-летнего ребенка при пожаре.

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, 20 декабря 2017 года мать оставила малолетних детей без присмотра. Младший ребенок добрался до зажигалки и поджег мягкую игрушку. В результате в доме произошел пожар. Сосед вынес детей из огня, но спасти удалось только 5-летнего ребенка. Он попал в больницу с отравлением продуктами горения.

По версии следствия, в гибели 2-летнего ребенка виновата его мать, допустившая преступную небрежность.