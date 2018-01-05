На Алтае мужчину осудили на 12 лет за рассылку порнографических фото детям

Раскрыт ряд преступлений против половой неприкосновенности детей

Жителя Алтайского края осудили почти на 12 лет за преступления против половой неприкосновенности детей.

Как сообщила краевая прокуратура, жертвами мужчины стали 7 несовершеннолетних. Мужчина переписывался с ними в социальных сетях, высылал им порнографические фотографии. С двумя детьми он встречался лично и совершал в отношении них развратные действия.

По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 11 лет и 9 месяцев, а после отбывания срока ему на 2 года ограничат свободу.