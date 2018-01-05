На Алтае мужчину осудили на 12 лет за рассылку порнографических фото детям

mavit
Автор: mavit Январь 5, 2018 17:45

На Алтае мужчину осудили на 12 лет за рассылку порнографических фото детям

Раскрыт ряд преступлений против половой неприкосновенности детей

На Алтае мужчину осудили на 12 лет за рассылку порнографических фото детям

Жителя Алтайского края осудили почти на 12 лет за преступления против половой неприкосновенности детей.

Как сообщила краевая прокуратура, жертвами мужчины стали 7 несовершеннолетних. Мужчина переписывался с ними в социальных сетях, высылал им порнографические фотографии. С двумя детьми он встречался лично и совершал в отношении них развратные действия.

По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 11 лет и 9 месяцев, а после отбывания срока ему на 2 года ограничат свободу.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 5, 2018 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Игра очень хороший

    Читать статью
  • Анастасия

    Анастасия

    Платно... Везде на юриста платно

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии