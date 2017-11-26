На Алтае осудили водителя, который пьяным предлагал взятку полицейскому

mavit
Автор: mavit Ноябрь 26, 2017 17:46

На Алтае осудили водителя, который пьяным предлагал взятку полицейскому

Размер взятки составил 30 тысяч рублей

На Алтае осудили водителя, который пьяным предлагал взятку полицейскому

Житель Алтайского края осужден за попытку дать взятку полицейскому, сообщает ГУ МВД России по краю.

Автомобилиста остановили в марте 2017 года в Петропавловском районе. Пьяный гражданин попытался откупиться и предложил инспектору 30 тысяч рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело. Суд приговорил водителя к 2,6 годам лишения свободы и одному году условно.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 26, 2017 17:46
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