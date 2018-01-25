На Алтае поблагодарили инспектора ДПС, который помог людям после аварии

Участники ДТП позвонили начальнику ГУ МВД по Алтайскому краю

Инспектора ДПС из Мамонтовского района, который помог людям после аварии, поблагодарила жительница Завьяловского района.

Чтобы рассказать о поступке автоинспектора, она позвонила на «прямую линию» начальнику ГУ МВД по Алтайскому краю Олегу Торубарову. Женщина рассказала, что автомобиль, в котором ехала ее семья, дважды перевернулся из-за лопнувшей покрышки.

Сотрудники ДПС приехал на место аварии первым, вызвал эвакуатор и довез пострадавших до дома. К счастью, в аварии никто не пострадал.