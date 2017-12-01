На Алтае работник через суд добился компенсации за производственную травму

mavit
Автор: mavit Декабрь 1, 2017 17:45

На Алтае работник через суд добился компенсации за производственную травму

Работник получил травму во время побелки потолка в производственном помещении

На Алтае работник через суд добился компенсации за производственную травму

Работник предприятия отсудил у работодателя 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за полученную производственную травму.

По данным прокуратуры, в июне 2017 года работодатель поручил своему сотруднику побелить потолок в производственном помещении, хотя это в обязанности последнего не входило. В ходе работ капля извести попала в глаз работнику. В течение двух недель он проходил лечение и на работе не появлялся.

После инцидента был составлен акт о несчастном случае, но компенсацию морального вреда потерпевшему не выплатили. Тогда он обратился в прокуратуру.

В ходе разбирательства правоохранительные органы пришли к выводу, что несчастный случай произошел также по причине ненадлежащей организации работ.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 1, 2017 17:45
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