На Алтае ребенку после кражи телефона потребовалась помощь психолога

Телефон был подарком на день рождения

10-летнему мальчику из Новоалтайска пришлось обращаться к психологу после того, как у него украли телефон. Кража была совершена еще в марте 2017 года, но прокуратура сообщила о ней только после того, как преступник получил заслуженный срок.

Незадолго до ЧП у ребенка был день рождения, родители подарили ему сотовый телефон. Мальчик не выпускал его из рук по пути на тренировку. На остановке мальчика приметил недавно освободившийся из тюрьмы, ранее 11 раз судимый за кражи местный житель. Он зашел за мальчиком в автобус, и, когда тот положил телефон в карман, чтобы рассчитаться за проезд, незаметно вытащил гаджет. После этого он вышел из автобуса.

Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г.Барнаула Светлана Касьянова, мальчик испытал сильный психологический шок и ему потребовалась помощь психолога.

Обвиняемого приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы. «За время рассмотрения дела в суде он трижды был осужден за аналогичные преступления», — добавила Светлана Касьянова.