На Алтае семейную пару осудили за разбой и насилие над женщиной

mavit
Автор: mavit Август 31, 2018 05:45

На Алтае семейную пару осудили за разбой и насилие над женщиной

Их малолетнего ребенка будут воспитывать родственники

На Алтае семейную пару осудили за разбой и насилие над женщиной

Семейную пару из Алтайского края осудили за разбойное нападение и сексуальное насилие над 23-летней жительницей Барнаула. 24-летний мужчина приговорен к 12 годам в колонии строгого режима, его 26-летняя супруга – к 9 годам в колонии общего режима. Малолетнего ребенка отдали на воспитание родственникам.

Доказано, что в ноябре 2017 года потерпевшая встретила в баре знакомую с мужем. Они совместно распивали спиртные напитки, пока обвиняемая не попросила отдать ей понравившееся золотое кольцо.

Потерпевшую вывели на улицу и стали избивать. Затем мужчина, угрожая ножом, совершил насильственные действия. Супруги скрылись, забрав телефон и кольцо, но вскоре были задержаны в другом городе.

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mavit
Автор: mavit Август 31, 2018 05:45
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  • Алина

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    Здравствуйте, до какого числа идёт набор

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    Алена

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  • алена

    алена

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  • Evgen

    Evgen

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