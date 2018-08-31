На Алтае семейную пару осудили за разбой и насилие над женщиной

Их малолетнего ребенка будут воспитывать родственники

Семейную пару из Алтайского края осудили за разбойное нападение и сексуальное насилие над 23-летней жительницей Барнаула. 24-летний мужчина приговорен к 12 годам в колонии строгого режима, его 26-летняя супруга – к 9 годам в колонии общего режима. Малолетнего ребенка отдали на воспитание родственникам.

Доказано, что в ноябре 2017 года потерпевшая встретила в баре знакомую с мужем. Они совместно распивали спиртные напитки, пока обвиняемая не попросила отдать ей понравившееся золотое кольцо.

Потерпевшую вывели на улицу и стали избивать. Затем мужчина, угрожая ножом, совершил насильственные действия. Супруги скрылись, забрав телефон и кольцо, но вскоре были задержаны в другом городе.