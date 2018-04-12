На Алтае сотрудницу вуза обвинили в том, что она отдохнула за счет бюджета

Поездка обошлась вузу в 37 тысяч рублей
Сотрудница одного из вузов Алтайского края обвиняется в мошенничестве при расходовании бюджетных средств.
Как сообщает прокуратура, на имя ректора вуза от сотрудницы поступило заявление о представлении командировки в Москву, где якобы должны были проходить семинары. В итоге женщине оплатили проезд из Барнаула в столицу и обратно, что составило более 37 тысяч рублей. Кроме того, в период командировки ей сохранили заработную плату.
Как позже выяснилось, никаких семинаров в Москве не проходило, а сама сотрудница вуза большую часть времени провела за границей.
В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело.
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