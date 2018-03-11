На Алтае судят машиниста автокрана, поднявшего мужчину крюком на 6 метров

Мужчина не удержался и упал, получив тяжкие травмы

Машиниста автокрана Чойского ДРСУ судят за тяжкие травмы жителя Республики Алтай.

40-летний потерпевший вызвался помочь при замене дымоходной трубы в одной из районных организаций. Машинист, игнорируя все инструкции, попытался поднять его на высоту 6 метров с помощью крюка автокрана. Мужчина не удержался и упал на крышу котельной, получив переломы ребер, грудных позвонков и ушиб легкого.

Машиниста обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело направлено в прокуратуру.