На Алтае учителя будут судить за избиение школьницы указкой

mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 05:45

На Алтае учителя будут судить за избиение школьницы указкой

У 12-летней девочки диагностировали сотрясение мозга

На Алтае учителя будут судить за избиение школьницы указкой

Учителя из Онугдайского района Республики Алтай будут судить за умышленное причинение легкого вреда здоровью шестиклассницы.

По версии следствия, 17 октября 2017 года 46-летняя преподаватель математики ударила 12-летнюю девочку деревянной указкой по голове. У ребенка диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Поводом для срыва послужило поведение школьницы. Она без разрешения пересела за другую парту и, не реагируя на замечание педагога, продолжала говорить с одноклассницей.

Расследование уголовного дела завершено, после утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд.

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mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 05:45
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