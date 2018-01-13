На Алтае учителя будут судить за избиение школьницы указкой

У 12-летней девочки диагностировали сотрясение мозга

Учителя из Онугдайского района Республики Алтай будут судить за умышленное причинение легкого вреда здоровью шестиклассницы.

По версии следствия, 17 октября 2017 года 46-летняя преподаватель математики ударила 12-летнюю девочку деревянной указкой по голове. У ребенка диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Поводом для срыва послужило поведение школьницы. Она без разрешения пересела за другую парту и, не реагируя на замечание педагога, продолжала говорить с одноклассницей.

Расследование уголовного дела завершено, после утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд.