На Алтае умер трехлетний ребенок, отравившись таблетками своей бабушки

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 04:45

На Алтае умер трехлетний ребенок, отравившись таблетками своей бабушки

Трагедия произошла в Славгороде в октябре.

На Алтае умер трехлетний ребенок, отравившись таблетками своей бабушки

На Алтае умер трехлетний ребенок, отравившись таблетками своей бабушки

В Яровом годовалая девочка отравилась транквилизаторами

Трехлетний мальчик скончался, отравившись таблетками своей бабушки в Славгороде, сообщает СУ СК России по краю.

Трагедия произошла 1 октября 2016 года. Мальчик находился в доме вместе с бабушкой. Когда она оставила его одного, он нашел таблетки и выпил лекарство, оказывающее антигипертензивное действие.

Спасти ребенка врачи не смогли, через полтора месяца он умер.

Следствием начата проверка, проводится судебно-медицинская экспертиза.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 04:45
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