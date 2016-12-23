На Алтае умер трехлетний ребенок, отравившись таблетками своей бабушки

Трагедия произошла в Славгороде в октябре.

В Яровом годовалая девочка отравилась транквилизаторами

Трехлетний мальчик скончался, отравившись таблетками своей бабушки в Славгороде, сообщает СУ СК России по краю.

Трагедия произошла 1 октября 2016 года. Мальчик находился в доме вместе с бабушкой. Когда она оставила его одного, он нашел таблетки и выпил лекарство, оказывающее антигипертензивное действие.

Спасти ребенка врачи не смогли, через полтора месяца он умер.

Следствием начата проверка, проводится судебно-медицинская экспертиза.