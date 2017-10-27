На Алтае за помощь в поисках пропавшего мужчины дают вознаграждение

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Разыскиваются в Алтайском крае

Без вести пропавший страдает психическими заболеваниями

Полиция просит помощи в поисках 61-летнего мужчины, без вести пропавшего в Павловском районе.

Житель поселка Новые Зори ушел из дома 4 июня 2017 года.

Приметы без вести пропавшего: рост 160-174 см, худощавое телосложение, седые волосы, есть борода. Был одет в тельняшку, темно-синие спортивные штаны, черные сланцы.

Мужчина психически болен, плохо ориентируется на незнакомой местности.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины или обстоятельствах его исчезновения, сообщите по тел.: 8 (385-81) 39-1-16, 39-1-12, 39-1-20, сот. 8-999-331-0591, 8-905-927-5596. Вознаграждение гарантируется.