На Алтае за помощь в поисках пропавшего мужчины дают вознаграждение

mavit
Автор: mavit Октябрь 27, 2017 23:45

На Алтае за помощь в поисках пропавшего мужчины дают вознаграждение


Все материалы сюжета

Разыскиваются в Алтайском крае

Без вести пропавший страдает психическими заболеваниями

На Алтае за помощь в поисках пропавшего мужчины дают вознаграждение

Полиция просит помощи в поисках 61-летнего мужчины, без вести пропавшего в Павловском районе.

Житель поселка Новые Зори ушел из дома 4 июня 2017 года. 

Приметы без вести пропавшего: рост 160-174 см, худощавое телосложение, седые волосы, есть борода. Был одет в тельняшку, темно-синие спортивные штаны, черные сланцы.

Мужчина психически болен, плохо ориентируется на незнакомой местности.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины или обстоятельствах его исчезновения, сообщите по тел.: 8 (385-81) 39-1-16, 39-1-12, 39-1-20, сот. 8-999-331-0591, 8-905-927-5596. Вознаграждение гарантируется.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Октябрь 27, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии