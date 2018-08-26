На Алтае задержали женщину, которая уехала на чужом детском велосипеде

Жительницу Алейска 1980 года рождения задержали по подозрению кражи детского велосипеда. К полицейским обратился несовершеннолетний владелец двухколесного транспорта, который оставил велосипед возле магазина, а потом не обнаружил его на прежнем месте.
Бдительные горожане помогли найти велосипед, он был брошен во дворе подозреваемой. Возбуждено уголовное дело, ранее подозреваемая не привлекалась к уголовной ответственности.
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Алена
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алена
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