На Алтае женщина не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП

Водителя проверяли на наличие алкоголя в крови
35-летняя жительница Горно-Алтайска не справилась с управлением автомобилем и врезалась в опору ЛЭП.
Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, ДТП произошло на ул. Рассветной, 19/1 около 11:40 часов 7 января.
Женщине оказали медицинскую помощь, но госпитализация ей не потребовалось. Алкоголя в крови водителя не обнаружено.
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