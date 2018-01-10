На Алтае женщина не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП

Водителя проверяли на наличие алкоголя в крови

35-летняя жительница Горно-Алтайска не справилась с управлением автомобилем и врезалась в опору ЛЭП.

Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, ДТП произошло на ул. Рассветной, 19/1 около 11:40 часов 7 января.

Женщине оказали медицинскую помощь, но госпитализация ей не потребовалось. Алкоголя в крови водителя не обнаружено.