На Алтае женщина обвиняется в подстрекательстве подростков к убийству

mavit
Автор: mavit Январь 27, 2018 23:45

На Алтае женщина обвиняется в подстрекательстве подростков к убийству

Обвинение в убийстве предъявлено двоим несовершеннолетним

На Алтае женщина обвиняется в подстрекательстве подростков к убийству

Жительницу Троицкого района и двоих несовершеннолетних обвиняют в убийстве 41-летнего мужчины, сообщает региональный СКР.

По данным следствия, убийство было совершено группой лиц по предварительному сговору. Организатором выступила бывшая супруга убитого — 50-летняя женщина. Она уговорила сына и его друга помочь ей в убийстве, предложив им деньги.

3 января 2018 года молодые люди выдумали предлог, чтобы завести мужчину в лес. Там они несколько раз ударили его по голове металлическим предметом, а затем закопали тело в грунт.

В рамках разыскных мероприятий мужчину нашли через несколько дней. Вскоре была установлена личность подозреваемых, которые и сдали женщину.

Все фигуранты дела находятся под стражей. Расследование продолжается.

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mavit
Автор: mavit Январь 27, 2018 23:45
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