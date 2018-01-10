На Алтае женщина после ДТП обморозила конечности, пролежав в машине до утра

Автомобиль заметили только после рассвета

36-летняя женщина получила травмы и обморожение конечностей, пролежав несколько часов в автомобиле после ДТП.

Авария произошла 5 января. Жительница Чемала не справилась с управлением Lifan X50 и допустила падение машины с 20-метрового обрыва на лед Катуни.

Как сообщили «Новости Горного Алтая», из-за закрытого перелома женщина потеряла сознание и пролежала на морозе до утра. Когда рассвело, машину заметили и достали с помощью лебедки. Женщину госпитализировали с обморожением и переломом.