На Алтае женщина после ДТП обморозила конечности, пролежав в машине до утра

mavit
Автор: mavit Январь 10, 2018 17:45

На Алтае женщина после ДТП обморозила конечности, пролежав в машине до утра

Автомобиль заметили только после рассвета

На Алтае женщина после ДТП обморозила конечности, пролежав в машине до утра

36-летняя женщина получила травмы и обморожение конечностей, пролежав несколько часов в автомобиле после ДТП.

Авария произошла 5 января. Жительница Чемала не справилась с управлением Lifan X50 и допустила падение машины с 20-метрового обрыва на лед Катуни.

Как сообщили «Новости Горного Алтая», из-за закрытого перелома женщина потеряла сознание и пролежала на морозе до утра. Когда рассвело, машину заметили и достали с помощью лебедки. Женщину госпитализировали с обморожением и переломом.

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mavit
Автор: mavit Январь 10, 2018 17:45
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