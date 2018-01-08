На алтайской трассе в ДТП с КамАЗом погиб двухлетний ребенок

ДТП произошло в Бийском районе
Мальчик 2015 г.р. скончался в ДТП с КамАЗом на трассе в Бийском районе, сообщили АиФ-Алтай в краевом управлении ГИБДД.
28 декабря в 14:40 26-летний водитель ВАЗ 21074, двигаясь по автодороге «Бийск-Мартыново-Ельцовка», на 17-м километре трассы не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.
Водитель легкового автомобиля получил травмы, пассажир – двухлетний ребенок – скончался на месте.
Читайте также
- На улице Ленинградской девушку придавило упавшим забором 0 19.Окт
- Жительницу Рубцовска отказались переселять из аварийного жилья 0 27.Дек
- Задержан бийчанин, дважды ограбивший продуктовый магазин 0 31.Окт
- На Алтае учительницу будут судить за гибель школьницы во время турпохода 0 20.Дек
- На Алтае осудили водителя, который пьяным предлагал взятку полицейскому 0 26.Ноя
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
ЕГОР
я хочю поступить на сварщика на базе 9 классаЧитать статью
-
Данил Сафронов
У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…Читать статью
-
Артем
Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культурыЧитать статью
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
-
Арманжан
Ето самый лучший игра в мире мне очень нравитсяЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий