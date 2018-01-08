На алтайской трассе в ДТП с КамАЗом погиб двухлетний ребенок

ДТП произошло в Бийском районе

Мальчик 2015 г.р. скончался в ДТП с КамАЗом на трассе в Бийском районе, сообщили АиФ-Алтай в краевом управлении ГИБДД.

28 декабря в 14:40 26-летний водитель ВАЗ 21074, двигаясь по автодороге «Бийск-Мартыново-Ельцовка», на 17-м километре трассы не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

Водитель легкового автомобиля получил травмы, пассажир – двухлетний ребенок – скончался на месте.