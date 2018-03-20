На Чуйском тракте произошло серьезное ДТП с участием дорожной техники

Водителя иномарки госпитализировали

Серьезное ДТП с участием дорожной техники произошло на Чуйском тракте возле Белоярска.

Как сообщили АиФ-Алтай в краевой ГИБДД, в 16:00 15 марта на 201 км трассы Р-256. Водитель 1972 года рождения, управляя Toyota Land Cruiser, двигался со стороны Барнаула в сторону Новоалтайска, не выбрал скорость, обеспечивающую контроль над автомобилем, и въехал в КАМАЗ дорожной службы под управлением мужчины 1988 года рождения.

Водителя автомобиля Toyota госпитализировали в горбольницу Барнаула.