На Чуйском тракте произошло серьезное ДТП с участием дорожной техники

Водителя иномарки госпитализировали
Серьезное ДТП с участием дорожной техники произошло на Чуйском тракте возле Белоярска.
Как сообщили АиФ-Алтай в краевой ГИБДД, в 16:00 15 марта на 201 км трассы Р-256. Водитель 1972 года рождения, управляя Toyota Land Cruiser, двигался со стороны Барнаула в сторону Новоалтайска, не выбрал скорость, обеспечивающую контроль над автомобилем, и въехал в КАМАЗ дорожной службы под управлением мужчины 1988 года рождения.
Водителя автомобиля Toyota госпитализировали в горбольницу Барнаула.
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