На трассе Р-256 произошло ДТП с тремя погибшими и тремя ранеными

На месте происшествия работало 29 человек и 10 единиц техники

ДТП с тремя погибшими и тремя ранеными произошло на трассе Р-256 в Алтайском крае.

Фото: ГУ МЧС России

Как сообщили АиФ-Алтай в краевой ГИБДД, в 11:35 часов 1 февраля на 238 км федеральной трассы в Косихинском районе столкнулись Toyota Corolla и Skoda Yeti.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Corolla, женщина 1970 года рождения, двигалась со стороны Бийска в сторону Барнаула, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Skoda Yeti под управлением мужчины 1970 года рождения.

Водитель и пассажир Toyota погибли на месте, водитель Skoda умер в автомобиле скорой помощи во время транспортировки в больницу. Также пострадали два пассажира Toyota и 1 пассажир Skoda, все они госпитализированы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на месте происшествия находились силы и средства ТП РСЧС в составе 29 человек и 10 единиц техники, из них 14 человек, 4 единицы техники от МЧС России.