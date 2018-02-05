На трассе Р-256 произошло ДТП с тремя погибшими и тремя ранеными

mavit
Автор: mavit Февраль 5, 2018 23:45

На трассе Р-256 произошло ДТП с тремя погибшими и тремя ранеными

На месте происшествия работало 29 человек и 10 единиц техники

На трассе Р-256 произошло ДТП с тремя погибшими и тремя ранеными

ДТП с тремя погибшими и тремя ранеными произошло на трассе Р-256 в Алтайском крае.

На трассе Р-256 произошло ДТП с тремя погибшими и тремя ранеными

Фото: ГУ МЧС России

Как сообщили АиФ-Алтай в краевой ГИБДД, в 11:35 часов 1 февраля на 238 км федеральной трассы в Косихинском районе столкнулись Toyota Corolla и Skoda Yeti.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Corolla, женщина 1970 года рождения, двигалась со стороны Бийска в сторону Барнаула, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Skoda Yeti под управлением мужчины 1970 года рождения.

Водитель и пассажир Toyota погибли на месте, водитель Skoda умер в автомобиле скорой помощи во время транспортировки в больницу. Также пострадали два пассажира Toyota и 1 пассажир Skoda, все они госпитализированы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на месте происшествия находились силы и средства ТП РСЧС в составе 29 человек и 10 единиц техники, из них 14 человек, 4 единицы техники от МЧС России.

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mavit
Автор: mavit Февраль 5, 2018 23:45
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