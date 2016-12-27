На трассе в Алтайском крае столкнулись бензовоз и фура, есть пострадавшие

Трассу не перекрывали.
Бензовоз и фура столкнулись на трассе возле Тальменки 26 декабря, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по краю.
По предварительным данным, в 13:45 на 155 километре трассы Р-256 бензовоз, выезжая с второстепенной дороги, врезался в фуру. В результате ДТП пострадал водитель фуры, он получил ушибы.
По данным краевого управления МЧС, после столкновения на проезжую часть разлилось дизельное топливо (12 тонн). На место выехали 6 человек от МЧС и две единицы техники.
Сотрудники ДПС обеспечивают безопасное движение по алтайской трассе.
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