На трассе в Алтайском крае столкнулись бензовоз и фура, есть пострадавшие

Трассу не перекрывали.

Бензовоз и фура столкнулись на трассе возле Тальменки 26 декабря, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по краю.

По предварительным данным, в 13:45 на 155 километре трассы Р-256 бензовоз, выезжая с второстепенной дороги, врезался в фуру. В результате ДТП пострадал водитель фуры, он получил ушибы.

По данным краевого управления МЧС, после столкновения на проезжую часть разлилось дизельное топливо (12 тонн). На место выехали 6 человек от МЧС и две единицы техники.

Сотрудники ДПС обеспечивают безопасное движение по алтайской трассе.