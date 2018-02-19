Начата проверка по факту исчезновения 19-летнего парня из Алтайского края

mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 11:45

Начата проверка по факту исчезновения 19-летнего парня из Алтайского края


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Разыскиваются в Алтайском крае

Молодого человека ищут уже второй месяц

Начата проверка по факту исчезновения 19-летнего парня из Алтайского края

Следователи проводят проверку в связи с исчезновением 19-летнего жителя алтайского села Хабазино.

Молодой человек ушел из дома 24 декабря прошлого года.

Приметы: серо-голубые глаза, светлые волосы, худощавое телосложение, рост – 170 см.

Если вы знаете, где может находиться молодой человек, сообщите об этом по тел.: 8 (3852) 29-80-39 или 02.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 11:45
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  • володя

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