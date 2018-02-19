Начата проверка по факту исчезновения 19-летнего парня из Алтайского края

Все материалы сюжета
Разыскиваются в Алтайском крае
Молодого человека ищут уже второй месяц
Следователи проводят проверку в связи с исчезновением 19-летнего жителя алтайского села Хабазино.
Молодой человек ушел из дома 24 декабря прошлого года.
Приметы: серо-голубые глаза, светлые волосы, худощавое телосложение, рост – 170 см.
Если вы знаете, где может находиться молодой человек, сообщите об этом по тел.: 8 (3852) 29-80-39 или 02.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
володя
Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатыватьЧитать статью
-
Алексей Студентов
Неплохо написано,рекомендую...Читать статью
-
Анна
А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образованиеЧитать статью
-
просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих ЛукахЧитать статью
-
Stroitelstvo.Guru
Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий