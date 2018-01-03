Неизвестные повредили снежный городок в Барнауле

Пострадало несколько ледяных фигур
Неизвестные разбили ледяные фигуры на главной площади микрорайона Новосиликатный.
Праздничное оформление площади было испорчено ночью 26 декабря. Серьезно пострадали конструкции в виде кубов со снеговиками. Кроме того, была оборвана гирлянда, повреждены буквы «Я люблю Новосиликатный» и разбиты несколько ледяных фигур.
Отметим, что в декабре был зафиксирован еще один факт вандализма, но уже на другой площади Барнаула. Неизвестные разбили игрушки на новогодней ели, которая была установлена у ДК «Трансмаш».
В Барнауле вандалы разбили новогодние шары на елке у ДК «Трансмаш»
Подробнее
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
-
Арманжан
Ето самый лучший игра в мире мне очень нравитсяЧитать статью
-
Арманжан
Игра очень хорошийЧитать статью
-
Анастасия
Платно... Везде на юриста платноЧитать статью
-
Сергей
Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий