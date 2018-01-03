Неизвестные повредили снежный городок в Барнауле

mavit
Автор: mavit Январь 3, 2018 05:45

Неизвестные повредили снежный городок в Барнауле

Пострадало несколько ледяных фигур

Неизвестные повредили снежный городок в Барнауле

Неизвестные разбили ледяные фигуры на главной площади микрорайона Новосиликатный.

Праздничное оформление площади было испорчено ночью 26 декабря. Серьезно пострадали конструкции в виде кубов со снеговиками. Кроме того, была оборвана гирлянда, повреждены буквы «Я люблю Новосиликатный» и разбиты несколько ледяных фигур.

Отметим, что в декабре был зафиксирован еще один факт вандализма, но уже на другой площади Барнаула. Неизвестные разбили игрушки на новогодней ели, которая была установлена у ДК «Трансмаш».

Неизвестные повредили снежный городок в Барнауле

В Барнауле вандалы разбили новогодние шары на елке у ДК «Трансмаш»

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mavit
Автор: mavit Январь 3, 2018 05:45
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