Неизвестный человек погиб при пожаре в «Доме афганцев» в Барнауле

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Пожар в барнаульском «Доме афганцев»

Проводится доследственная проверка

Человек погиб при пожаре в барнаульском «Доме афганцев» 6 февраля. Тело обнаружили во время тушения на втором этаже.

Как сообщила Ольга Чеснокова, помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ, личность погибшего пока не установлена. По факту гибели на пожаре проводится доследственная проверка, назначен комплекс экспертиз.

Напомним, пожар в здании на пр. Комсомольском, 73б произошел около 06:30 часов 6 февраля. Площадь возгорания составила 150 кв. метров, устранить его удалось только в 10:28 часов. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Здание является памятником архитектуры регионального значения, в нем распологалася военно-исторический отдел краеведческого музея и краевая организация Российского союза ветеранов Афганистана. Экспонаты музея удалось спасти.

© ГУ МЧС России

© ГУ МЧС России

© ГУ МЧС России

© ГУ МЧС России

© ГУ МЧС России

© ГУ МЧС России