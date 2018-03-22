Несколько бийчан лишились денег на семинаре по криптовалюте

mavit
Автор: mavit Март 22, 2018 23:45

Несколько бийчан лишились денег на семинаре по криптовалюте

В общей сложности было похищено 124 тысячи рублей

Несколько бийчан лишились денег на семинаре по криптовалюте

Четверо жителей Бийска потеряли деньги, желая заработать на криптовалюте, сообщает ГУ МВД России по краю.

Обвинение в мошенничестве предъявили 66-летней жительнице Новосибирска, которая проводила по данной теме семинар в наукограде. По данным полиции, горожане поверили, что женщина является представителем международной сетевой компании, и передали ей по 31 тысячи рублей для покупки виртуальной валюты. Полученные деньги женщина потратила на собственные нужды.

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mavit
Автор: mavit Март 22, 2018 23:45
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