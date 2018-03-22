Несколько бийчан лишились денег на семинаре по криптовалюте

В общей сложности было похищено 124 тысячи рублей

Четверо жителей Бийска потеряли деньги, желая заработать на криптовалюте, сообщает ГУ МВД России по краю.

Обвинение в мошенничестве предъявили 66-летней жительнице Новосибирска, которая проводила по данной теме семинар в наукограде. По данным полиции, горожане поверили, что женщина является представителем международной сетевой компании, и передали ей по 31 тысячи рублей для покупки виртуальной валюты. Полученные деньги женщина потратила на собственные нужды.