Несколько домов остались без воды из-за порыва водопровода в Барнауле

mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 17:45

Несколько домов остались без воды из-за порыва водопровода в Барнауле

Коммунальная авария произошла на ул. 42-й Краснознаменной бригады

Несколько домов остались без воды из-за порыва водопровода в Барнауле

Несколько домов и школа остались без воды в результате порыва водопровода на улице 42-й Краснознаменной бригады в Барнауле. На месте работают специалисты водоканала.

В результате коммунальной аварии, которая произошла утром 31 января в районе дома 8а, затопило проезжую часть.

По данным пресс-службы, диаметр повреждения составил 300 мм. На данный момент выход воды прекращен, бригада водоканала проводит восстановительные работы. Образовавшуюся наледь убирают дорожные службы.

На период ремонтных работ подача воды в дома частного сектора пр. Салаирского, 1-го, 2-го, 3-го Кооперативного, многоквартирный дом и школу №51 прекращена. 

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mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 17:45
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